2022-04-29 – 2022-04-30 City Nature Challenge a pour objectif de motiver les habitants des villes du monde entier à recenser, identifier, et documenter la faune de leur ville. Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, le Muséum d’Histoire Naturelle propose une animation a l’attention de tout public. City Nature Challenge a pour objectif de motiver les habitants des villes du monde entier à recenser, identifier, et documenter la faune de leur ville. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

