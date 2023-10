Séjour Ados à Paris ! City Inn Paris Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Séjour Ados à Paris !

Ce séjour est organisé par l’Espace Jeunes des Pyrénées Audoises (Communauté de Communes des Pyrénées Audoises) et se destine aux jeunes de 12 à 17 ans.

Il se déroulera à Paris du 23 au 27 octobre 2023.

Ce séjour a été organisé en concertation avec les adolescents de l’Espace Jeunes inscrits à l’année qui ont choisi de l’axer sur le thème du « mieux voyager, en réduisant son empreinte carbone ».

Cette virée au coeur de la capitale française, haut lieu culturel et associatif, a pour vocation de partir à la découverte de solutions pour apprendre à mieux consommer et voyager, via divers canaux et approches.

1. Au programme :

– Balade guidée à vélo dans Paris

– Exposition bio-inspirée à la Cité des Sciences et de l’Industrie

– Visite de la maison de la Planète (avec exposition low tech et atelier fabrication de dessous de plats up’cyclés)

– Restaurant végétarien le mercredi soir

– Visite du musée des égouts

– Visite de la Tour Eiffel

– Shopping (friperies, seconde main…)

2. Transport :

Le transport de Carcassonne à Paris aller retour sera effectué en train de nuit (train couchette).

Les déplacements sur place à Paris seront réalisés en transports en commun (métro, bus), à pied et à vélo.

3. Hébergement / Restauration :

– Hébergement en auberge de jeunesse (dortoirs 4 lits)

– Petits déjeuners et repas du soir à l’auberge de jeunesse.

– Paniers repas les midis

4. Encadrement :

– Les jeunes seront encadrés par une équipe d’animation qualifiée, constituée d’une directrice et de deux animatrices.

City Inn Paris 188 rue de Crimée Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T18:30:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T08:30:00+02:00

