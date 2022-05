City Game (sur inscription)

Participez à ce city game dans le centre-ville de Saverne, organisé dans le cadre du Téléthon. Le message posthume de l'alchimiste Dans la tour Cagliostro a été retrouvé un vieux grimoire qui aurait appartenu à un alchimiste. Le grimoire renferme son message posthume. Pour le lire, il faudra résoudre 4 énigmes pour posséder le code à 4 chiffres du cadenas qui ferme le grimoire. 4 personnes maximum par groupe – 45 minutes Inscriptions obligatoire avant le 25 mai 2022. L'intégralité de la participation est reversée au téléthon.

