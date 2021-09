City Game “Le secret de Monsieur Moyse” Saint-Amour, 14 septembre 2021, Saint-Amour.

Saint-Amour Jura Saint-Amour

Réunissez une équipe de 2 à 6 joueurs pour arpenter des chemins parsemés d’ embuches et d’énigmes… Jeu type “escape game” pour tous, selon un scénario fiction qui permet de trouver des indices, résoudre des énigmes et retrouver un trésor. Une approche ludique pour visiter la ville de Saint-Amour et découvrir ses trésors, cachés au détour d’une ruelle, aux abords d’une fontaine. Êtes-vous prêts à tenter l’aventure ? De 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans.

tourisme@ccportedujura.fr +33 3 84 48 76 69 http://www.tourisme-portedujura.fr/

