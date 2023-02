City Game – La Pierre du Savoir Office de Tourisme d’Autun Autun Autun Catégories d’Évènement: Autun

Saone-et-Loire Autun Partez à la découverte de la cité impériale Gallo-romaine Augustodunum, grâce au City Game de l’office de tourisme… Un jeu grandeur nature qui vous fera voyager à travers les 2000 ans de mystères de la ville d’Autun. La légende raconte que son histoire fut façonnée grâce au pouvoir d’une pierre magique. Armés d’un livret et de votre kit d’explorateur, partez en quête d’indices qui vous aideront à résoudre l’énigme de la Pierre du Savoir…Vous êtes prêt à relever le défi et vous pensez pouvoir être le maître du jeu…? Pour le savoir, venez déceler les secrets de la légendaire émeraude d’Auguste.

De 1 à 10 joueurs, en famille, entre collègues ou entre amis, explorez les quartiers historiques d’Autun en résolvant des énigmes ! RDV à l’Office de Tourisme d’Autun pour vous procurer le livret et la sacoche d’explorateur qui vous permettrons de passer les défis qui vous éloignent de la Pierre du Savoir ! Le jeu dure environ 2h et la balade représente 2 km (si vous ne faites pas fausse route !). Jeu familial de 7 à 77 ans.

Ce jeu est disponible en Français, Anglais, Allemand et Néerlandais. welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38 https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/

