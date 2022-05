City Game – La Pierre du Savoir Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

City Game – La Pierre du Savoir Autun, 1 mai 2022, Autun. City Game – La Pierre du Savoir Office de Tourisme d’Autun 13 Rue General Demetz Autun

2022-05-01 – 2022-05-31 Office de Tourisme d’Autun 13 Rue General Demetz

Autun Saône-et-Loire Autun De 1 à 10 joueurs, en famille, entre collègues ou entre amis, explorez les quartiers historiques d’Autun en résolvant des énigmes ! nRDV à l’Office de Tourisme d’Autun pour vous procurer le livret et la sacoche d’explorateur qui vous permettrons de passer les défis qui vous éloignent de la Pierre du Savoir ! Le jeu dure environ 2h et la balade représente 2 km (si vous ne faites pas fausse route !). Jeu familial de 7 à 77 ans. welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38 https://www.autun-tourisme.com/visitez-et-bougez/tout-lagenda/les-animations-de-lot/ De 1 à 10 joueurs, en famille, entre collègues ou entre amis, explorez les quartiers historiques d’Autun en résolvant des énigmes ! nRDV à l’Office de Tourisme d’Autun pour vous procurer le livret et la sacoche d’explorateur qui vous permettrons de passer les défis qui vous éloignent de la Pierre du Savoir ! Le jeu dure environ 2h et la balade représente 2 km (si vous ne faites pas fausse route !). Jeu familial de 7 à 77 ans. Office de Tourisme d’Autun 13 Rue General Demetz Autun

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Autun, Saône-et-Loire Autres Lieu Autun Adresse Office de Tourisme d'Autun 13 Rue General Demetz Ville Autun lieuville Office de Tourisme d'Autun 13 Rue General Demetz Autun Departement Saône-et-Loire

Autun Autun Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autun/

City Game – La Pierre du Savoir Autun 2022-05-01 was last modified: by City Game – La Pierre du Savoir Autun Autun 1 mai 2022 Autun Saône-et-Loire

Autun Saône-et-Loire