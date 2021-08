Saint-Amour Saint-Amour Jura, Saint-Amour City Game à Saint-Amour Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint-Amour

Réunissez une équipe de 2 à 6 joueurs pour arpenter des chemins parsemés d’ embuches et d’énigmes… Jeu type “escape game” pour tous, selon un scénario fiction qui permet de trouver des indices, résoudre des énigmes et retrouver un trésor. De 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans (mimum 2 adultes participants).Tarif : 20 euros.

20€ | Sur réservation | A partir de 12 ans et avec la participation d’au minimum 2 adultes.

Venez découvrir la ville en vous amusant ! Saint-Amour 39160 Saint-Amour Saint-Amour Jura

