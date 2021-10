Petit-Couronne Maison des champs - Musée Pierre Corneille Petit-Couronne, Seine-Maritime Citrouilles théâtrales Maison des champs – Musée Pierre Corneille Petit-Couronne Catégories d’évènement: Petit-Couronne

Citrouilles théâtrales Halloween est la ! Venez sculpter en famille l’incontournable citrouille. Soirée terrifiante garantie ! Jeudi 28 octobre à 15h Durée : 1h30 / Tarif : 4€ / A partir de 6 ans / Sur inscription au 02 35 68 13 89 ou [publics5@musees-rouen-normandie.fr](mailto:publics5@musees-rouen-normandie.fr) Halloween est là ! Maison des champs – Musée Pierre Corneille 502 Rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne Petit-Couronne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T15:00:00 2021-10-28T16:30:00

