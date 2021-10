Le Barp Le Barp Gironde, Le Barp Citrouilles en fête : chasse aux monstres Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Citrouilles en fête… le retour !

Chasse aux monstres pour obtenir son trésor de friandises (en extérieur), goûter et un atelier argile (en intérieur), en famille. Mélodie, artiste patentée, vous guidera dans le travail de l’argile pour modeler un monstre avec vos petits (ou moins petits) doigts !

Animation familiale, accessible de 3 à 11 ans, accompagnés d’un parent. Contraintes sanitaires en vigueur.

Tarifs : 3 € pour les "maternelles", 5€ pour les plus grands

+33 5 56 88 74 01

Tarifs : 3 € pour les "maternelles", 5€ pour les plus grands

