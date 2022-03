Citoyens standardisés et uniformes, ou humain.ne.s aux identités plurielles ? FRMJC OC MED Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Citoyens standardisés et uniformes, ou humain.ne.s aux identités plurielles ?

FRMJC OC MED, 25 mars 2022, Narbonne.

du vendredi 25 mars au vendredi 25 novembre

Interventions en binôme de 3 heures avec des ateliers issus de l’éducation non-formelle de l’éducation populaire : 1 Jeu de mise en route sur le jugement de l’accueil d’une personne différente 2 Atelier d’explicitation des 3 enjeux 3 Construction d’un consencus sur les points de vigilances à construire pour résister à l’ostracisme 4 Débat mouvant pour exprimé ses opinions sur le sujet 5 Marché aus idées d’actions pour changer les choses 6 Evaluation flash pour fixer lers idées Compléter par une mise en ligne de contenus sur un serveur DISCORD dédié

Gratuits sur inscriptions

Expliciter et mettre en dialogue les 3 sujets de débats que sont Le genre, LA Liberté de conscience et L'appartenance à une ethnie ostracisée.

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T12:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T12:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T12:00:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T12:00:00;2022-09-23T09:00:00 2022-09-23T12:00:00;2022-10-21T09:00:00 2022-10-21T12:00:00;2022-10-28T09:00:00 2022-10-28T12:00:00;2022-11-25T09:00:00 2022-11-25T12:00:00

