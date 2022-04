Citoyens bois d’ébène – Festival SEMAINE MOIRES Theâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Citoyens bois d’ébène – Festival SEMAINE MOIRES Theâtre Traversière, 10 mai 2022, Paris. Le mardi 10 mai 2022

de 19h00 à 20h15

. gratuit sous condition Dans la limite des places disponibles. Réservation indispensable sur : https://theatre-traversiere.mapado.com/event/27659-citoyens-bois-d-ebene

Un passionnant documentaire sur les traces des origines africaines des Antillais ; pour leur restituer l’histoire et les noms oubliés de leurs aïeux esclaves dont il réhabilite le souvenir. Emmanuel Gordien est un artisan de la mémoire. Avec son association, le CM98, il restitue aux Antillais l’histoire et les noms oubliés de leurs aïeux esclaves dont il réhabilite le souvenir… Une démarche étroitement liée à sa quête personnelle. Il a retrouvé Georges, l’esclave qui, le premier, après l’abolition, a porté son nom de famille : Gordien. Sous l’objectif du cinéaste Franck Salin, il part sur les traces de son aïeul, en Île-de-France, en Guadeloupe et au Bénin. Une aventure humaine porteuse d’immenses espoirs : ceux d’une mémoire apaisée et d’une réconciliation des descendants d’esclaves avec l’Afrique, la France et leur propre passé. Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris Contact : https://www.theatre-traversiere.fr/ 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.theatre-traversiere.fr/citoyens-bois-debene/?iframe=true&category=evenement

© DR Film documentaire

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Theâtre Traversière Adresse 15 bis rue Traversière Ville Paris lieuville Theâtre Traversière Paris Departement Paris

Theâtre Traversière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Citoyens bois d’ébène – Festival SEMAINE MOIRES Theâtre Traversière 2022-05-10 was last modified: by Citoyens bois d’ébène – Festival SEMAINE MOIRES Theâtre Traversière Theâtre Traversière 10 mai 2022 Paris Théâtre Traversière Paris

Paris Paris