Citoyenneté et autonomie : 11 millions d’aidants Le Campus des Mureaux, 9 novembre 2021, Les Mureaux.

**” Un colloque pour favoriser une plus grande connaissance des dispositifs d’accompagnement des aidants dans le territoire des Yvelines et esquisser les perspectives d’évolutions de l’aide aux aidants et les innovations associées.** **Comment les institutions se sont mobilisées pour que ces droits désormais acquis soient mieux connus et deviennent effectifs,** **quel chemin reste à parcourir, quels besoins sont encore à couvrir ?”** **PROGRAMME** **9h45** Ouverture du colloque **Marie-Hélène AUBERT,** Vice-présidente du Conseil départemental pour l’Autonomie et Présidente du CDCA 78. **10h00 – 10h15** Présentation du CDCA et de ses missions. **Martine DECHAMP et Daniel CHAZARAIN,** Vice-présidents du CDCA 78. **10h30 – 12h15** Table ronde 1 Positionnement et actions des institutions de protection sociale et des acteurs concernés depuis la loi de 2019 et le plan national 2020-2022 « Agir pour les Aidants ». **Modérateur : Olivier CALON** **12h15 – 12h30** Échanges questions/réponses avec la salle **Pause déjeuner sur place** **13h45 – 15h30** **Table ronde 2** Droits et solutions pour les aidants et les aidés. L’existant et les perspectives. **Modérateur : Olivier CALON** **15h30 – 15h45** Échanges questions/réponses avec la salle **15h45 – 16h00** Clôture du colloque **Asmae CHOUTA, Directrice de l’Agence Interdépartementale de l’Autonomie**

