0 0 EUR Dans la continuité des deux premiers volets, l’Ecomusée et la Compagnie Zumbó proposent l’exposition Citoyennes ! 3. Celle-ci met en lumière des initiatives féminines développées dans le cadre de la crise sanitaire ou qui préexistaient et qui ont pris plus d’ampleur dans ce même contexte.

Derrière sa caméra, la Compagnie Zumbó met en lumière des histoires de vies de femmes rayonnantes, inspirantes, engagées, souvent anonymes, surtout liées aux milieux sociaux et culturels.

Le travail vidéo de Matías Chebel est associé aux mains expertes de l’Atelier du Coin. Sous les presses anciennes, elles font naître des portraits de femmes connues et anonymes qui révèlent des valeurs universelles liées à notre territoire.

