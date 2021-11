Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans CITOYENNE ! / Rencontre au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

CITOYENNE ! / Rencontre au musée des Beaux-Arts Musée des Beaux Arts, 10 octobre 2021, Orléans. CITOYENNE ! / Rencontre au musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux Arts, le dimanche 10 octobre à 16:00

**CITOYENNE ! / Rencontre au musée des Beaux-Arts** * **Dimanche 10 octobre à 16h** Le musée des Beaux-Arts accueille le collectif H/F et une partie de sa programmation pour une visite- lecture dans les salles du xviiie siècle de La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Cette lecture entre en résonance avec les œuvres d’Elisabeth Vigée Le Brun, Marie-Victoire Lemoine, Marianne Loir ou Adélaïde Labille- Guiard, dont un Portrait de Hérault de Sechelles rejoint les collections du musée. Prolongez cette découverte par un temps de discussion devant les œuvres. Sans réservation / Inclus dans le billet d’entrée des musées

Sans réservation / Inclus dans le billet d’entrée des musées

Le musée des Beaux-Arts accueille le collectif H/F pour une visite- lecture dans les salles du xviiie siècle de La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T16:00:00 2021-10-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée des Beaux Arts Adresse 1, rue Fernand Rabier 45000 Ville Orléans lieuville Musée des Beaux Arts Orléans