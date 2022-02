Citoyen ou discipliné ? Photographies de Steven Paters Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue Calvados Thue et Mue Accompagné d’une photo de Steven PATERS où le panneau STOP est central, 25 auteurs ont laissé leur plume s’exprimer et divaguer.

Cette production collective est à l’origine d’un livre expo. Un voyage à la fois poétique, sensible, philosophique, humoristique et humain.

brettevillelorg-mediatheque@thueetmue.fr +33 2 31 80 47 07 https://www.thueetmue.fr/

Médiathèque La Croisée des Mots 10-12 place des Canadiens – Bretteville L'Orgueilleuse Thue et Mue

