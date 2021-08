Citoyen – nnes, venez échanger avec les agriculteurs – trices ! Rannée, 20 août 2021, Rannée.

Citoyen – nnes, venez échanger avec les agriculteurs – trices ! 2021-08-20 – 2021-08-20

Rannée Ille-et-Vilaine Rannée

Le Vendredi 20 aout prochain est organisé une soirée chez un agriculteur à Rannée, avec 5 agriculteurs investis sur leur territoire. Le but de la soirée est d’échanger sur des thématiques ( installation, dynamique rurale, la place de l’arbre) et de comprendre les points de vue !

Rendez-vous donc à 19h à la ferme de Pierre-Yves, située Rue Villeneuve à Rannée.

Entrée libre et gratuite.

m.bisson@trame.org +33 6 69 14 54 78

Le Vendredi 20 aout prochain est organisé une soirée chez un agriculteur à Rannée, avec 5 agriculteurs investis sur leur territoire. Le but de la soirée est d’échanger sur des thématiques ( installation, dynamique rurale, la place de l’arbre) et de comprendre les points de vue !

Rendez-vous donc à 19h à la ferme de Pierre-Yves, située Rue Villeneuve à Rannée.

Entrée libre et gratuite.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par