### Le Théâtre du Rocher Dans le décor d’une ville en pleine mutation frappée par la peste, Cito, Longe, Tarde (titre provisoire) est une pièce chorale et épique qui fait entendre la parole et les dilemmes de celles et ceux qui vivent dans une société qui va s’effondrer sur elle-même, enfermée dans ses propres murs et dévorée par un mal dont on ne sait ce qu’il est ni d’où il vient. A l’aube de la Renaissance, dans cette époque charnière où résonne déjà le grondement du monde à venir, ce « fléau de Dieu » entrainera une panique de masse révélatrice de l’essence de chacun.e et qui bouleverse l’ordre établi. Cito, Longe, Tarde est une locution latine qui signifierait « Pars, loin, longtemps ! ». D’après les sources, elle était le seul véritable remède contre la peste. Comme souvent face à un fléau, lorsque l’ordre devient secondaire et que les valeurs sociales et humaines s’effacent pour laisser place à la panique, étrangement nous continuons à nous raconter des histoires. Quelles histoires peut-on bien se raconter lorsque chacun et chacune se méfie de l’autre ? Lorsque l’urgence est vitale ? Pourquoi raconte-t-on des histoires ? Et surtout qui raconte ? Pars, loin, longtemps comme un il était une fois. Le principal décor de ce spectacle est une ville ravagée par la peste et mise en quarantaine – interdiction d’entrer, interdiction de sortir ; un huit clos gigantesque dessinant la fresque d’une population forcée à la cohabitation. ### Infos pratiques * Jeudi 14 octobre à 14h30 * Vendredi 15 octobre à 14h30 et 19h * Samedi 16 octobre à 19h * Durée : 1h50 * À partir de 14 ans

De 3,50€ à 12€

Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



