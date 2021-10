Citizen Pso Place de la Victoire, 13 octobre 2021, Bordeaux.

Citizen Pso

Place de la Victoire, le mercredi 13 octobre à 09:00

Le psoriasis est une maladie mal connue du grand public. Une majorité de personnes pense que c’est “juste” une maladie de peau, et très peu savent que c’est plus que cela, c’est-à-dire une maladie chronique, due à un dérèglement de l’immunité. Pire, certains pensent qu’elle est contagieuse voire qu’elle est liée à un défaut d’hygiène … **DECOUVREZ CITIZEN PSO** **Un outil pédagogique sous forme d’escape game sur le psoriasis pour une expérience unique !** Le psoriasis est une maladie qui touche 2,4 millions de Français. Et pourtant, de nombreuses personnes ne connaissent pas réellement cette maladie. Grâce à cet outil pédagogique, le psoriasis n’aura plus de secret pour vous ! Par groupe de 4 personnes, menez l’enquête sur le vécu de 3 patients : Marion, la jeune femme pétillante, Sylvie, la sexagénaire dynamique et Nadim, le lycéen fan de basket. Premiers symptômes, diagnostic, prise en charge… rien ne sera laissé au hasard. Vous aurez 25 mn pour trouver des indices disséminés dans la pièce, les analyser, les interpréter, les combiner entre eux pour résoudre les énigmes et sortir de la pièce le plus rapidement possible ! **Vous êtes prêt à relever le défi ?** Après avoir relevé le défi grâce à l’outil pédagogique sous forme d’escape game, qui permet de s’informer et d’apprendre en triomphant des épreuves, vous aurez la possibilité de rencontrer l’association de patients France Psoriasis ainsi que des professionnels de santé présents tout au long de la journée. Ils seront à votre écoute pour échanger et briser les idées reçues sur le psoriasis ! _**Afin d’assurer la sécurité de tous, nous vous prions de respecter les mesures suivantes :**_ _• Pass sanitaire obligatoire_ _• Port du masque obligatoire_ _• Désinfection de vos mains au gel hydro-alcoolique avant et après la session de jeu_ _• Respect de la distanciation physique autant que possible_ _Ces règles peuvent évoluer en fonction des mesures sanitaires._ _Les sessions sont limitées à 4 personnes. Dans la mesure du possible, merci de vous présenter 5 minutes avant votre session et d’annuler votre billet en cas d’imprévu._ **L’expérience est gratuite et sur inscription :** [https://www.weezevent.com/citizenpso-bordeaux](https://www.weezevent.com/citizenpso-bordeaux) **Session déjà complète ?** Nous vous invitons à passer nous voir quand même ! En cas de désistement de dernière minute, nous pourrons vous faire monter à bord du bus Citizen Pso !

Expérience gratuite et sur inscription

Par groupe de 4 personnes, menez l’enquête sur le vécu de 3 patients et trouvez les indices pour vous en sortir le plus vite possible !

Place de la Victoire Place de la Victoire 33000 Bordeaux Bordeaux Victoire Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T18:00:00