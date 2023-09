Le management énergétique, les clés pour votre réussite Citévolia Fleury-les-Aubrais, 10 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Matinale de l’énergie

avec Témoignages « live » du Groupe La Poste et de la Banque des Territoires.

Réduisez vos coûts énergétiques.

Depuis quelques mois, la hausse des coûts de l’énergie impacte toute l’activité économique, à des degrés divers : consommations pour vos outils de production ou le chauffage de vos locaux, carburant pour vos véhicules…

Que vous soyez industriel, commerçant ou prestataire de services, vous recherchez sûrement des moyens de maîtriser vos factures. La CCI peut vous aider, au travers de ses rendez-vous mensuels « Les Matinales de l’énergie ».

Ces Matinales doivent vous permettre d’y voir plus clair dans la gestion de votre consommation énergétique, ainsi que dans les différents dispositifs d’aides gouvernementales ou régionales qui peuvent vous être allouées.

Au cours de cet atelier animé par les conseillers Entreprise de la CCI Indre, les thématiques des audits énergétiques industriels (bâtiments et process) seront abordés.

Ce rendez-vous est ouvert à toutes les entreprises du département de l’Indre, sur inscription (obligatoire) via le lien suivant : lien disponible prochainement

Citévolia 43 Rue Danton 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T09:00:00+02:00 – 2023-10-10T12:00:00+02:00

