Gratuit : oui Exposition de janvier à avril 2022Performance le 30 janvier 2022 à 12h À l’occasion des travaux de la Cité des Congrès, Nantes Métropole a invité des lauréats et lauréates du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes à s’emparer des palissades en duo. Blandine Brière s’associe à Benoît Travers pour proposer une partition pour la Cité des congrès autour du rite de l’applaudissement. Sur la clôture, une partition rythmique et graphique se déploie, décompose le geste de l’applaudissement. L’oeuvre est un écho aux bouleversements de la pandémie pendant laquelle les lieux culturels ont dû fermer. Les deux artistes mettent ainsi en relief l’effusion collective, le rite social de l’applaudissement, ce geste qui témoigne de l’émotion du public, comme un miroir de ce moment qui se vit sur scène juste derrière les palissades. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels »Blandine Brière a été lauréate du Prix des Arts Visuels 2018. Palissade de chantier Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000



