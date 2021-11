Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Citéphilo : Le souffle, de la métaphysique à la physique RENCONTRE Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le vendredi 3 décembre à 18:00

Christian Godin, professeur émérite de philosophie à l’Université Clermont Auvergne sera à La Grand-Plage, pour une conférence autour du souffle. Dans les traditions religieuses, le souffle était une manifestation d’énergie cosmique (le ch’i en Chine, le prana en Inde, “l’esprit” chez les judéo-chrétiens). Il a ensuite été réduit à un phénomène plus physique : la respiration. Il s’agira donc d’interroger cette inflexion. Une conférence proposée dans le cadre du festival Citéphilo. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

2021-12-03T18:00:00 2021-12-03T20:00:00

