Compiègne Oise Rencontres philosophiques pour tous : “Déchiffrer le monde”. En présence de l’auteur Aliocha Wald-Lasowski, philosophe, professeur à l’Université Catholique de Lille. Comment évité à la fois les pièges de l’universalisme abstrait et du repli identitaire ? Le penseur antillais Édouard Glissant nous invite à une pensée-monde qui décrypte nos paysages bouleversés. Rencontres philosophiques pour tous : “Déchiffrer le monde”. En présence de l’auteur Aliocha Wald-Lasowski, philosophe, professeur à l’Université Catholique de Lille. Comment évité à la fois les pièges de l’universalisme abstrait et du repli identitaire ? Le penseur antillais Édouard Glissant nous invite à une pensée-monde qui décrypte nos paysages bouleversés. +33 3 44 41 83 75 https://bibliotheques.compiegne.fr/ Rencontres philosophiques pour tous : “Déchiffrer le monde”. En présence de l’auteur Aliocha Wald-Lasowski, philosophe, professeur à l’Université Catholique de Lille. Comment évité à la fois les pièges de l’universalisme abstrait et du repli identitaire ? Le penseur antillais Édouard Glissant nous invite à une pensée-monde qui décrypte nos paysages bouleversés. © Pixabay

