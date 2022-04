Citédo: CIE PERNETTE Sochaux, 10 mai 2022, Sochaux.

Citédo: CIE PERNETTE La citédo 11 Rue du Collège Sochaux

2022-05-10 22:00:00 – 2022-05-10 23:15:00 La citédo 11 Rue du Collège

Sochaux Doubs Sochaux

9 EUR LA MÉMOIRE DE L’EAU

Nathalie Pernette révèle bien volontiers qu’elle sait à peine nager, qu’elle a peur au bord de l’océan, la nuit, et qu’elle déteste avoir la tête immergée sous l’eau. Mais comme cette infatigable artiste a aussi le sens du défi – elle a déjà créé des chorégraphies avec des loups ou des souris blanches -, elle se jette à l’eau et en fait son nouveau terrain de jeu, en y immergeant quatre interprètes.

Dans cette rêverie aquatique, Nathalie Pernette explore ainsi cet élément qui, pouvant être à la fois limpide, ténébreux, doux, furieux, maternel ou mortel, fascine l’humain depuis des millénaires. La chorégraphe y voit là un magnifique réservoir d’images poétiques, de souvenirs enfouis, d’être fantastiques – réels ou imaginaires -, d’histoires partagées et de reflets de notre intimité.

Pour saisir l’humeur changeante de l’eau, les danseurs en explorent tour à tour la part sombre, sensuelle et festive.

Depuis la surface jusqu’aux profondeurs, ils cherchent le geste liquide, lisse et coulant, l’extrême fluidité du mouvement.

A l’inverse, ils tentent aussi un corps secoué par la tempête. Ils plongent et resurgissent, troublent d’une gestuelle délicate le miroir du bain, se perdent dans des courants contraires, se noient ou presque…

Autant de variations qui, sublimés par un savant travail de lumière, engloutissent le public dans le tourbillon d’une danse spontanée et sensible.

La citédo 11 Rue du Collège Sochaux

