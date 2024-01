Les surfeurs de la monnaie Citéco Paris, mercredi 13 mars 2024.

Les surfeurs de la monnaie Cie Les Barbares – Jérémie Lebreton 13 mars – 27 avril Citéco 10 euros plein tarif / 8 euros Tarif réduit / 5 euros tarif enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T11:00:00+01:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:00:00+02:00

En 2020, la Citéco a voulu créer un projet autour de “l’Histoire de la pensée économique” à destination des lycéens et étudiants avec l’envie de mêler théâtre, économie, jeux et savoirs. Le musée a alors mis au défi le metteur en scène Jérémie Lebreton de mettre l’économie en scène. Les Surfeurs de l’Économie est le résultat de cette commande.

Comment s’emparer d’un sujet théorique, complexe, à priori non théâtral, en essayant de rester tout à la fois objectif, exhaustif et en rendant le savoir ludique par le biais du spectaculaire ?

Les Surfeurs de l’Économie rencontre un franc succès. Le spectacle est joué à travers toute la France : une exploitation de 38 dates en à peine six mois !

Face à l’enthousiasme autour du premier volet des Surfeurs, nous voulons approfondir ce format théâtral à de nouveaux horizons. À la manière de Frank Lepage qui crée en 2004 pour le Festival d’Avignon des conférences gesticulées : nous réalisons que nous avons réussi à créer un objet artistique qui combine le champs théâtral et celui académique dans une forme qui n’existait pas auparavant.

Aujourd’hui, nous décidons donc d’agrandir Les Surfeurs à un triptyque théâtral dont l’objet serait de comprendre et raconter l’origine du système économique et capitaliste actuel afin de donner au public les moyens de le critiquer, de l’interroger et donc de réfléchir avec plus de complexité sur sa transformation.

Si l’épisode 1 traitait d’une brève Histoire de la pensée économique, l’épisode 2, lui, tentait de comprendre et raconter un autre pan éminemment épineux de la mécanique du monde : l’univers de la finance. Enfin, ce dernier épisode clôturera le triptyque en faisant le récit de l’invention et de l’évolution de la monnaie.

La série des Surfeurs est donc un projet théâtral d’éducation populaire accessible au plus grand nombre tant dans la réflexion que dans ses innovations artistiques.

