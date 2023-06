Voyage au cœur de l’album ‘Mádibá’ avec SONORIUM et Blick Bassy Citéco Paris, 21 juin 2023, Paris.

Citéco et Sonorium vous donnent rendez-vous pour célébrer la musique lors de sessions d’écoute d’albums en haute-fidélite. Grâce aux explications d’un spécialiste ou de l’artiste lui-même, vous (re)découvrirez l’album et ses secrets lors de 3 sessions d’écoutes, en présence de BLICK BASSY :

18h : Premier temps d’écoute collective pour un partage musical en famille. Dès 6 ans.

19h30 et 21h15 : Deuxième temps d’écoute de « Mádibá », le nouvel album de Blick Bassy disponible le 26 mai. « Mádibá » signifie « eau » en camerounais. Il y explore la thématique de l’eau à travers sa rareté, sa nécessité, son énergie ou sa puissance vitale.

Après la présentation de l’album et son écoute, vous pourrez profiter de la présence de l’artiste pour poser toutes vos questions.

Pour en savoir plus sur l’artiste : site internet de l’artiste Blick Bassy.

Accès libre, réservation en ligne conseillée sur la billetterie de Citéco.

Citéco 1 place du général catroux Paris 75017

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Blick Bassy