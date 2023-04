Musée vivant, musique vibrante : Acteurs et musiciens vous font voyager dans le temps ! Citéco – Cité de l’Économie, 13 mai 2023, Paris.

Musée vivant, musique vibrante : Acteurs et musiciens vous font voyager dans le temps ! Samedi 13 mai, 18h00 Citéco – Cité de l’Économie Réservation conseillée

Musée vivant, musique vibrante : Des acteurs et musiciens vous font voyager dans le temps !

Citéco sera au cœur d’un rendez-vous culturel mêlant histoire, musique, et théâtre. Comédiens et musiciens prendront possession de l’hôtel Gaillard pour vous offrir une expérience décalée et un retour au 19ème siècle, en compagnie de Chopin, Musset et Feydeau.

Plus d’informations sur Citeco.fr

Citéco – Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 86 47 10 10 http://www.citeco.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.citeco.fr/fr-FR/accueil »}] [{« link »: « https://www.citeco.fr/ »}] Citéco est le nouveau lieu culturel et éducatif parisien et unique en Europe, qui a pour but de rendre l’économie accessible à tous. On y découvre que l’économie fait partie du quotidien. Jeux, manipulations, images, expériences ludiques et éclectiques, dévoilent avec humour et pédagogie, les dessous de cette matière particulièrement riche et mal connue. Le musée s’est installé dans un magnifique hôtel particulier néo-Renaissance, devenu succursale de la banque de France avant de se changer en Cité de l’Économie. Métro (Ligne 1 et 2) Malesherbes Villiers Monceau. Bus n°20, 30, 31, 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Michel Slomka