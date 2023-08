La Cité Vaudoit, ouverture exceptionnelle Cité Vaudoit Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme La Cité Vaudoit, ouverture exceptionnelle Cité Vaudoit Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. La Cité Vaudoit, ouverture exceptionnelle 16 et 17 septembre Cité Vaudoit Édifiée en 1884, la Cité Vaudoit porte le nom de la famille commanditaire du plus bel ensemble privé du XIXe siècle à Clermont-Ferrand. Cité Vaudoit 22 rue Gaultier de Biauzat Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Saint-Alyre Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Cité Vaudoit Adresse 22 rue Gaultier de Biauzat Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Cité Vaudoit Clermont-Ferrand latitude longitude 45.783003;3.082933

Cité Vaudoit Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/