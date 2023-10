Les oiseaux du parc montsouris spécial JEP Cité Universitaire, 75014 Paris, France Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Les oiseaux du parc montsouris spécial JEP Dimanche 17 septembre, 11h00 Cité Universitaire, 75014 Paris, France Tarifs : tarif adulte 12€ ; Enfant, demandeur d’emploi 6€

Ce parc aux visages variés accueille une trentaine d’espèces d’oiseaux.

Le lac permet notamment l’observation du héron cendré, la poule d’eau et également la bernache du Canada.

les grands arbres sont fréquentés par le pigeon colombin, et le pic vert.

Les grandes pelouses attirent les étourneaux, les corneilles et les pigeons ramiers ou biset

Durée : 1h30

Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-parc-montsouris-special-jep

