Lisieux Salle Multi-Activités Calvados, Lisieux Cité Sport Salle Multi-Activités Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Cité Sport Salle Multi-Activités, 9 juin 2021-9 juin 2021, Lisieux. Cité Sport

Salle Multi-Activités, le mercredi 9 juin à 14:00

C’est notre dernier mercredi sportif… Alors venez nous rendre visite le mercredi 9 juin de 14h à 16h30. N’hésitez pas à venir nous voir l’après-midi au parking de la salle multi-activités ! L’événement est gratuit et ouvert à tous, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. **On vous laisse découvrez le programme ci-dessous :** – CAL Basketball – CAL Football – CAL Handball – CAL Hockay sur Gazon – CAL Volley Ball – Escrime Lisieux – Lagoa Azul (Capoera) – Les monte en l’air (Escalade) – Pays d’Auge Badminton – Retraite active (Tir à l’arc) – Section lexovienne de Rugby – Urban Lexodance (Breakdance)

GRATUIT

Rendez-vous au parking de la Salle Multi-activtés pour un après-midi sportif ! Salle Multi-Activités 8 rue Victorine Magné Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Multi-Activités Adresse 8 rue Victorine Magné Ville Lisieux lieuville Salle Multi-Activités Lisieux