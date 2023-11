Atelier de sensibilisation à la proche aidance Cité Seniors Genève, 14 décembre 2023, Genève.

Atelier de sensibilisation à la proche aidance Jeudi 14 décembre, 13h30 Cité Seniors Gratuit, sur inscription

Revisiter les fondamentaux de la communication, échanger avec d’autres proches aidant-e-s et le-la formateur-trice et appréhender les interactions sous des angles nouveaux ou différents. Un moment de pause pour prendre du recul et se ressourcer.

Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que!

Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch c.boscardin@croix-rouge-ge.ch https://www.geneve.ch/fr/document/programme-activites-cite-seniors-juil-2023-ville http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T13:30:00+01:00 – 2023-12-14T16:30:00+01:00

DR