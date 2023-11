Les dimanches de Cité Seniors | Promenade autour d’un piano à deux et quatre mains Cité Seniors Genève Catégorie d’Évènement: Genève Les dimanches de Cité Seniors | Promenade autour d’un piano à deux et quatre mains Cité Seniors Genève, 3 décembre 2023, Genève. Les dimanches de Cité Seniors | Promenade autour d’un piano à deux et quatre mains Dimanche 3 décembre, 14h30 Cité Seniors Gratuit, sans inscription Précédé par un cours de gymnastique gratuite pour seniors, de 11h30 à 12h30. Concert proposé en partenariat avec l’association AMAA Musique

Céline Chalande et Evariste Perez interprètent des compositions de Schubert, de Beethoven et bien d’autres. Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que! Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://amamusique.ch/ »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/document/programme-activites-cite-seniors-juil-2023-ville »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Image par Pexels de Pixabay Détails Catégorie d'Évènement: Genève Autres Lieu Cité Seniors Adresse Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Ville Genève Lieu Ville Cité Seniors Genève latitude longitude 46.215127;6.146962

