Conférences nouvelles technologies | Wikipedia, découverte du fonctionnement et bases de rédaction Cité Seniors Genève Catégorie d’Évènement: Genève Conférences nouvelles technologies | Wikipedia, découverte du fonctionnement et bases de rédaction Cité Seniors Genève, 29 novembre 2023, Genève. Conférences nouvelles technologies | Wikipedia, découverte du fonctionnement et bases de rédaction Mercredi 29 novembre, 14h00 Cité Seniors Gratuit, sans inscription Avec Véronique Goncerut, conservatrice aux collections spéciales Bibliothèque de Genève, historienne

Dans le cadre de son travail à la Bibliothèque de Genève, Véronique Goncerut contribue à l’encyclopédie Wikipédia. Elle rédige des articles sur l’histoire de Genève et de sa population. Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que! Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/fr/document/programme-activites-cite-seniors-juil-2023-ville »}] https://www.youtube.com/channel/UCznqrWX4BbDb3-3GNg7SitQ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Wikipedia
Détails
Catégorie d'Évènement:
Genève

