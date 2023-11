Cours pour seniors | Avec Ifolor, créer et commander un livre photos Cité Seniors Genève Catégorie d’Évènement: Genève Cours pour seniors | Avec Ifolor, créer et commander un livre photos Cité Seniors Genève, 29 novembre 2023, Genève. Cours pour seniors | Avec Ifolor, créer et commander un livre photos 29 novembre et 6 décembre Cité Seniors 40.-, sur inscription dès le vendredi 15 septembre Avec Pascal Bujard Pré-requis : connaissances de Windows ou Mac Il s’agit d’un cours composé de plusieurs dates; si vous souhaitez vous inscrire à ce cours, vous vous inscrivez pour toutes les dates indiquées:

Cours IFO-1201 | 29 novembre et 6 décembre Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que! Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/fr/document/programme-activites-cite-seniors-juil-2023-ville »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T09:00:00+01:00 – 2023-11-29T12:00:00+01:00

Cité Seniors
Adresse Rue de Lausanne 62, 1202 Genève
Ville Genève

