Les dimanches de Cité Seniors | Sunday Jazz Group Dimanche 26 novembre, 14h30 Cité Seniors Gratuit, sans inscription

Précédé par un cours de gymnastique gratuite pour seniors, de 11h30 à 12h30.

Un répertoire également étoffé de Bossa Nova, Samba, Dixieland et musique de variété. Son entrain et sa bonne tenue, le sérieux de ses prestations ont fait leur réputation. Avis aux danseuses et danseurs, ça va swinguer !

Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que!

Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « http://www.sundayjazzgroup.sitew.com/ »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/document/programme-activites-cite-seniors-juil-2023-ville »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T14:30:00+01:00 – 2023-11-26T16:30:00+01:00

Sunday Jazz Group