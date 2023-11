Présentation des différents organismes destinés aux personnes en perte d’autonomie – UATR et IEPA Cité Seniors Genève Catégorie d’Évènement: Genève Présentation des différents organismes destinés aux personnes en perte d’autonomie – UATR et IEPA Cité Seniors Genève, 16 novembre 2023, Genève. Présentation des différents organismes destinés aux personnes en perte d’autonomie – UATR et IEPA Jeudi 16 novembre, 14h00 Cité Seniors Gratuit, sans inscription UATR (Unité d’accueil temporaire et de répit) Les séjours en UATR sont destinés à des personnes en âge AVS, pour un séjour de courte durée (5 à 45 jours par année). L’accueil en UATR peut être motivé par un besoin de répit programmé (vacances ou absence du proche aidant.e) ou en urgence (situation extraordinaire nécessitant l’accueil temporaire du proche aidé). IEPA (Immeuble avec encadrement pour personnes âgées) L’immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) est une structure dite intermédiaire dont les logements sont adaptés aux besoins d’encadrement et de s curité des locataires. L’IEPA offre une architecture adaptée aux personnes à mobilité réduite, un encadrement de proximité et des systèmes de sécurité intégrés aux espaces communs et aux appartements. Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que! Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/fr/public/proches-aidant/unite-accueil-temporaire-uatr »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/public/seniors/sante-seniors/logement-adapte-sante/immeubles-encadrement »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/document/programme-activites-cite-seniors-juil-2023-ville »}] https://www.youtube.com/channel/UCznqrWX4BbDb3-3GNg7SitQ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T14:00:00+01:00 – 2023-11-16T16:00:00+01:00

2023-11-16T14:00:00+01:00 – 2023-11-16T16:00:00+01:00 Imad Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Cité Seniors Adresse Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Ville Genève Lieu Ville Cité Seniors Genève latitude longitude 46.215127;6.146962

Cité Seniors Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/