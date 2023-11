Présentation des différents organismes destinés aux personnes en perte d’autonomie – Dispositif COGERIA Cité Seniors Genève Catégorie d’Évènement: Genève Présentation des différents organismes destinés aux personnes en perte d’autonomie – Dispositif COGERIA Cité Seniors Genève, 16 novembre 2023, Genève. Présentation des différents organismes destinés aux personnes en perte d’autonomie – Dispositif COGERIA Jeudi 16 novembre, 10h00 Cité Seniors Gratuit, sans inscription En présence de Clément Graindorge, médecin chef de clinique au service de médecine de premier recours (HUG), chef de projet COGERIA et Sabine Kaiser, assistante sociale à COGERIA (Pro Senectute Genève).

COGERIA est un réseau pluridisciplinaire qui, en accord avec la ou le médecin traitant, répond de manière ciblée et coordonnée aux besoins en soins de la personne âgée fragile. Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que! Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.ge.ch/cogeria-personne-agee-fragile »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/document/programme-activites-cite-seniors-juil-2023-ville »}] https://www.youtube.com/channel/UCznqrWX4BbDb3-3GNg7SitQ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cité Seniors
Rue de Lausanne 62, 1202 Genève
Genève 1202
0800 18 19 20

