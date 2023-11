Cet évènement est passé Exposition | Heureusement que tu es là Cité Seniors Genève Catégorie d’Évènement: Genève Exposition | Heureusement que tu es là Cité Seniors Genève, 2 novembre 2023, Genève. Exposition | Heureusement que tu es là 2 novembre – 15 décembre Cité Seniors Gratuit, sans inscription Niels Ackermann, photojournaliste depuis 2007, aime documenter la vie sociale et sait capter les relations qui se tissent entre les générations grâce au programme de l’Université de Genève «1h par m2 – Un.e étudiant.e sous mon toit».

Photographe talentueux, il a été lauréat 2021 du Prix Photo du Swiss Press Award. Exposition du 2 novembre au 15 décembre.

Vernissage le jeudi 2 novembre

17h Accueil

17h30 Présentation de l’exposition en présence de l’artiste

17h45 Apéritif Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à consulter le programme pour plus d’activités adressées aux seniors, mais pas que! Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève 1202 0800 18 19 20 http://www.seniors-geneve.ch [{« type »: « phone », « value »: « 0800 18 19 20 »}] [{« link »: « https://www.unige.ch/batiment/service-batiments/logements/1h-par-m2/ »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/document/programme-activites-cite-seniors-juil-2023-ville »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/cite-seniors/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T17:00:00+01:00 – 2023-11-02T19:00:00+01:00

