Visites guidées de la cité scolaire de Nérac Cité scolaire (Lycée G.Sand – Collège H.de.Navarre) Nérac, 16 septembre 2023, Nérac.

Visites guidées de la cité scolaire de Nérac Samedi 16 septembre, 14h00 Cité scolaire (Lycée G.Sand – Collège H.de.Navarre) Gratuit. Entrée libre.

Découvrez, dans le cadre de visites guidées, la cité scolaire de Nérac, formée par le collège Henri de Navarre et le lycée George Sand et constituée de quatre barres à toit-terrasse disposées autour d’une cour centrale arborée.

Pour en savoir plus sur l’histoire et l’architecture de la citée scolaire : https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/doc/Dossier/8dc90a3a-51dc-4462-b3d5-08603847d121/lycee-george-sand-et-college-henri-de-navarre

Cité scolaire (Lycée G.Sand – Collège H.de.Navarre) Boulevard Pierre-de-Coubertin, 47600 Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/doc/Dossier/8dc90a3a-51dc-4462-b3d5-08603847d121/lycee-george-sand-et-college-henri-de-navarre »}] Conçue par l’architecte Camille Montagné (premier grand prix de Rome en 1932), construite par Jacques Pompey (connu pour avoir refaçonné le paysage d’Agen dans la seconde moitié du XXe siècle) et l’entreprise de travaux publics Delbigot, la cité scolaire de Nérac, formée par le collège Henri de Navarre et le lycée George Sand, est constituée de quatre barres à toit-terrasse disposées autour d’une cour centrale arborée. Ces bâtiments révèlent les mutations architecturales de l’après-guerre où le plan-type dessiné selon la trame modulaire de 1 mètre 75, la standardisation des constructions avec le système des poteaux-poutres en béton et la préfabrication deviennent la norme des équipements scolaires. En 1964, quatre œuvres (un panneau de carreaux en lave émaillée de Pierre Saint-Paul, deux peintures de Pierre Raffi et de Pierre Théron ainsi qu’une sculpture de Vadim Androusov), réalisées par des artistes confirmés, sont intégrées dans l’établissement, au titre du 1 % artistique. Implantée à la périphérie nord de Nérac, entre la plaine des sports, dotée d’une piscine en 1961, et le lotissement concerté des Castors, alors tout juste terminé, la cité scolaire témoigne aussi des transformations contemporaines de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Laetitia Maison-Soulard