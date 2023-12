Léonard Limosin et sa famille, émailleurs à Limoges au XVIème et XVIIème siècle. Cité scolaire Léonard Limosin Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Léonard Limosin et sa famille, émailleurs à Limoges au XVIème et XVIIème siècle. Cité scolaire Léonard Limosin Limoges, 3 avril 2024 17:00, Limoges. Léonard Limosin et sa famille, émailleurs à Limoges au XVIème et XVIIème siècle. Mercredi 3 avril 2024, 19h00 Cité scolaire Léonard Limosin Tarifs 6€ pour les adhérents 10€ pour les non adhérents 2€ pour les étudiants et les chômeurs Léonard Limosin et sa famille, émailleurs à Limoges au XVIème et XVIIème siècle. par Françoise Barbe , conservatrice en chef honoraire du Patrimoine au Musée du Louvre, Paris. En partenariat avec la Cité scolaire Léonard Limosin, la conférence aura lieu dans l’amphithéâtre de celle-ci.

Art décoratif majeur de la Renaissance française, l’émail peint sur cuivre prend son plein essor au cours du XVIe siècle à Limoges. Parmi les nombreux émailleurs de la ville, la famille des Limosin occupe une place importante dans le développement de cet art apprécié à la cour. La conférence présentera la prestigieuse carrière de Léonard Limosin (vers 1505-vers 1576/77), émailleur, peintre et valet de chambre du roi, et de ses descendants jusqu’au dernier émailleur de la famille, son petit-fils Léonard (vers 1590/1600-1666). Cité scolaire Léonard Limosin Cité scolaire Léonard Limosin Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@amilim.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© RMN – Grand Palais (Musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle, Léonard Limosin, Plaque : Psyché enlevée par Zéphyr, Limoges, 1534, Paris, musée du Louvre, N 1248

