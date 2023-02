La mise en procès du Code Noir Cité scolaire La Serre de Sarsan, 14 février 2023, Lourdes.

entrée libre

représentation de la pièce de théâtre “La mise en procès”, suivie d’un échange avec les élèves handicap moteur mi

Cité scolaire La Serre de Sarsan 6 Rue Saint-Exupéry, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

“La mise en procès du Code Noir” a pour objectif de transmettre l’Histoire par le biais de l’Art en l’occurrence l’art théâtral

“La mise ene procès du Code Noir” est une mise en procès tthéâtrale, des articles principaux du Code Noir, édité sous le règne de Louis XIV, par Colbert

Cette pièce de théâtre aide à l’éducation contre le racisme et crée une réflexion autour des racismes et de leurs mécanismes; elle aborde la notion de Crimes contre l’Humanité, la genèse de ces derniers et accompagne la réflexion pour la vigilence envers toute dérive génocidaire.

Aborder le Code Noir – Code juridique édité en 1685 – qui a légalisé et légitimé pendant 3 siècles l’esclavage, plus précisément, la traite négrière, reconnue comme crime contre l’humanité depuis 2004 est une démarche qui tend à éveiller les élèves aux textes de Loi.

La présence de l’actrice et dramaturge Congolaise Sylvie Dyclo Pomos fait signe:

–elle interprète l’avocate de l’accusation et nous rappelle les luttes pour l’abolition de l’esclavage; Racisme gouvernemental, à l’encontre d’une catégorie de population désignée en l’occurrence esclave parce que née noire et subissant la malédiction biblique de Canaan.

–elle nous rappelle aussi qu’un crime contre l’humanité, laisse des sequelles sur beaucoup de générations, et nous ramène à la vivacité de l’Histoire, et au travail de Mémoire

Échange avec les élèves: thématique, fond et forme, dramaturgie et esthétique



Kaena Sanaâ