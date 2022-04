Cité scolaire de Tourny Cité scolaire maternelle et élémentaire de Tourny Vexin-sur-Epte Catégories d’évènement: Eure

Premier équipement public d’ampleur de Normandie isolé en paille, l’édification de la cité scolaire de 16 classes de Tourny pour la commune de Vexin-sur-Epte a permis de soutenir une filière de production de ressources biosourcées et les savoir-faire associés. A l’heure de la prise de conscience des limites du progrès prométhéen, il devient nécessaire de mettre en œuvre des solutions alternatives et incitatives. Ce projet propose de nouvelles pratiques éducatives autour d’espaces moins déterminés, mutualisables, réversibles et surtout moins consommateurs d’énergies. Cette opération est lauréate du programme OBEC de l’ADEME précurseur des labellisations E+C-. Une visite guidée par Etienne Lemoine – Architecte (Agence MWAH) et Valérie Pagésy – Maire déléguée de Tourny / Adjointe à la Transition écologique et la Démocratie participative. * Cité scolaire maternelle et élémentaire de Tourny, 21 Rue Aval, 27510 Vexin-sur-Epte * Nombre de place limité – inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

