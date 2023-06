Festival de l’éducation interculturelle Dilcrah cité scolaire camille Séée Paris, 6 juin 2023, Paris.

témoignages de trois migrants

– ancien résistant polonais 99 ans, Georges Szumanski devant trois classes , 4èmes et UPE2A

– ancien président du Forim, Laotien, Chansamone Voravong, 93 ans, devant deux classes de sixèmes

– ancien éducateur spécilisé 65 ans (deux témoingages, un le matin et un l’après midi) devant quatre classes de 4èmes et UPE2A, Robert Fopa Camerounais

cité scolaire camille Séée 11 Rue Léon Lhermitte, 75015 Paris

