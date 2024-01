Conférence la synthèse inclusive de l’évolution Cité scientifique Villeneuve-d’Ascq, mardi 13 février 2024.

Conférence la synthèse inclusive de l’évolution Étienne Danchin, directeur de recherche émérite au CNRS, organise une conférence sur la synthèse inclusive de l’évolution le mardi 13 février 2024 à 18h30 au Campus Cité scientifique. Sur réservation. Mardi 13 février, 18h30 Cité scientifique Sur réservation

Début : 2024-02-13T18:30:00+01:00 – 2024-02-13T20:30:00+01:00

Étienne Danchin, directeur de recherche émérite au CNRS, organise une conférence sur la synthèse inclusive de l’évolution le mardi 13 février 2024 à 18h30 au Campus Cité scientifique. Sur réservation.

L’autoréplication est le propre du vivant.

La reproduction implique le passage d’information entre générations, permettant d’assurer la reconstruction des individus. Cependant, de nombreux domaines de la biologie montrent que cette information ne se réduit pas à l’information génétique, c’est-à-dire celle encodée dans une séquence d’ADN. On assiste ainsi à l’émergence de la synthèse moderne inclusive qui prend le pas sur la synthèse moderne mise en place au milieu du XXe siècle à la suite de la convergence entre la génétique et l’étude de la sélection darwinienne.

Il existe de très nombreuses formes de transmission transgénérationnelle d’information. En particulier, quand celle-ci est extraite d’autres individus, cela peut enclencher une transmission dite « culturelle », issue de processus purement sociaux. Grâce à plusieurs procédés de correction comme le conformisme, la variation entre individus est ainsi passée de manière fiable entre générations.

Réservez votre place sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-synthese-inclusive-de-levolution-764454061677

Lieu Amphi Malaquin Bâtiment SN1 Campus Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq

