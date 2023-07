Présentation des deux monuments (Logis & Donjon) Cité Royale de Loches Loches, 16 septembre 2023, Loches.

Présentation des deux monuments (Logis & Donjon) 16 et 17 septembre Cité Royale de Loches Dans la limite des places disponibles

Présentation commentée des deux monuments de la Cité royale

Lieux : Donjon & Logis royal.

Horaires :

– Au Logis, toutes les heures de 10h00 à 17h00 [interruption entre 12h00 et 14h00].

– Au Donjon, toutes les heures de 15h00 à 17h00.

Cité Royale de Loches 5 place Charles-VII 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire (0)2 47 19 18 08 https://citeroyaleloches.fr/ Front sud du château de Loches, organisé autour du donjon roman de Foulques Nerra. On y admire un catalogue impressionnant de l’évolution de l’architecture fortifiée entre les XIe et XVe siècles.

Le site a servi de prison à partir du milieu du XVe siècle, accueillant notamment d’illustres prisonniers comme Philippe de Commynes et Ludovic Sforza. Le logis royal correspond à la partie résidentielle où venaient les rois de France pour chasser en forêt de Loches. Il a été construit aux XIVe et XVe siècles. On y voit un magnifique oratoire édifié à la demande d’Anne de Bretagne A 45 mn au sud de Tours par la D943

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Conseil départemental d’Indre-et-Loire / Cité royale de Loches