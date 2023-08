Visite de la Cité Radieuse Le Corbusier de Val-de-Briey Cité Radieuse Val-de-Briey Val de Briey, 13 octobre 2023, Val de Briey.

Des visites guidées sont proposées, sur réservation, à tous les types de publics (groupes touristiques et scolaires, étudiants, particuliers, …).

Durée de la visite guidée : prévoir entre 1h30 et 2h.

En fonction des disponibilités, il est parfois possible d’être accueillis chez un habitant pour apprécier les qualités de vie offerte dans ce « village vertical ».

L'importance et la spécificité de l'Unité d'Habitation de Briey par rapport aux 5 autres existantes, vient du fait qu'elle est la seule réalisée entièrement dans les crédits réglementés OPHLM des années 60.

André Wogenski, l’architecte et ingénieur qui a dirigé le chantier de construction, a mis un point d’honneur à ce que les principes pratiques et esthétiques du concept de « Cité Radieuse » de Le Corbusier ne soient pas altérés par les moyens modérés mis en œuvre. Ainsi la visite propose une immersion étonnante entre utopie et réalisme donnant des clés essentielles à la compréhension de cette architecture moderniste.

Certains éléments du bâtiment sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : les façades, la toiture, le hall, la première rue et l’appartement témoin. Cette attention portée à l’architecture et à la sauvegarde du patrimoine ne l’empêche pas aujourd’hui d’être entièrement habitée.

L’association vous offre la possibilité d’une découverte de l’Unité d’Habitation conçue par Le Corbusier à travers son histoire, sa façade, le couloir polychrome (appelé « rue »), et l’appartement témoin. Présence de parkings

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

Pascal Volpez