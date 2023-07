Visitez la cité radieuse Le Corbusier Cité Radieuse le Corbusier Val-de-Briey, 17 septembre 2023, Val-de-Briey.

Visitez la cité radieuse Le Corbusier Dimanche 17 septembre, 14h30 Cité Radieuse le Corbusier visite gratuite sur réservation par mail ou téléphone

Départ de visite à 14h15 et à 16h15.

Découvrez l’histoire de la construction de la Cité Radieuse Le Corbusier de Val de Briey, visitez un appartement témoin et bénéficiez de l’ouverture d’appartements privés.

La Cité Radieuse est l'une des cinq « Unités d'habitation » créées par Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier. Elle fut édifiée entre 1959 et 1960. Symbole de modernité, elle est construite en béton, avec ces façades aux couleurs primaires, ces duplex imbriqués, montants et descendants, aux larges baies vitrées qui baignent les intérieurs dans une douce lumière, le tout supporté par cette forêt de pilotis fichés dans le sol, tels les ancres d'un paquebot. Sauvée à la fin des années 80, elle est aujourd'hui entièrement habitée sous la forme d'une copropriété et a retrouvé tout son sens et son éclat.

Découverte des lieux par l’association La Première Rue. Parking au pied du bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

