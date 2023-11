LE MANS URBAN TRAIL Cité Plantagenêt Le Mans, 17 mars 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Nouvelle édition du trail urbain du Mans. RDV en 2024..

2024-03-17 fin : 2024-03-17 17:00:00. .

Cité Plantagenêt

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Another edition of the Le Mans urban trail. See you in 2024.

Otra edición de la ruta urbana de Le Mans. Nos vemos en 2024.

Neue Ausgabe des urbanen Trails in Le Mans. RDV im Jahr 2024.

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire