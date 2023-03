Balade Nature sur le thème Écosystème et Nature en ville Cité Plantagenêt Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Balade Nature sur le thème Écosystème et Nature en ville Cité Plantagenêt, 28 mai 2023, Le Mans. Balade Nature sur le thème Écosystème et Nature en ville Dimanche 28 mai, 10h00 Cité Plantagenêt Gratuit sur inscription A l’occasion de la Fête de la nature ayant lieu du 24 au 29 mai, nous organisons une balade nature sur le thème Écosystème et Nature en ville dans le Vieux Mans afin de découvrir la nature parfois cachée en ce lieu. Par ce biais, nous souhaitons faire comprendre qu’en ville il y a de la nature, parfois cachée, mais qu’il faut aussi la préserver. Notre intervenante Isabelle PORDOY de « Sauvages de saison » s’appliquera à vous expliquer comment fonctionne cet écosystème, ses fragilités et forces face à une présence humaine très forte. Cette sortie nature est gratuite mais il est nécessaire de s‘inscrire : accueil@fne-sarthe.fr ou au 02 43 88 59 48. Nous vous confirmerons le lieu de rendez-vous par mail à la suite de votre inscription. Cette animation est limitée à 20 – 30 personnes. Donnons-nous rendez-vous le dimanche 28 mars de 10h à 11h30 pour cette balade découverte dans le Quartier du Vieux Mans. Cité Plantagenêt Vieux Chemin du Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « service-civique@fne-sarthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 88 59 48 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@fne-sarthe.fr »}] [{« link »: « mailto:accueil@fne-sarthe.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

