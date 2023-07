Découverte des ateliers de la Cité Artisanale Pierre Louail Cité Pierre Louail Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Découverte des ateliers de la Cité Artisanale Pierre Louail 16 et 17 septembre Cité Pierre Louail Entrée libre

Venez pousser les portes de la Cité Pierre Louail et de ses ateliers d’Arts. Cet endroit atypique est une ancienne usine, témoin du patrimoine industriel de la ville de Rennes. Ce bâtiment datant des années 30 est un lieu où cohabitent des artisans d’Arts, des étudiants des beaux-arts et des entreprises artisanales. Un lieu d’échange et de créativité que vous pourrez découvrir lors des journées européennes du patrimoine.

Au programme de ce week-end : visite des ateliers, découverte des savoir-faire des résidents, du lieu et du travail des artistes invités.

Cité Pierre Louail 13-15 bd Franklin Roosevelt, 35200, Rennes Rennes 35200 Francisco-Ferrer – Vern – Poterie Ille-et-Vilaine Bretagne 0781835200 La cité Pierre Louail fait partie du patrimoine industriel de la ville de Rennes ; ancienne usine de poussettes, elle accueille des professionnels de métiers d’art.

Vous pourrez découvrir les secrets d’ateliers à l’occasion de ces journées, restauration de céramique, de livres, de tableaux, sculptures… parkings sur le boulevard, bus ligne 12 arrêt Adolphe Leray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Caroline Calloc’h