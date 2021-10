Lille médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille, Nord Cité philo médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Cité philo médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin, 18 novembre 2021, Lille. Cité philo

médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin, le jeudi 18 novembre à 18:00

Présentation de Léon Wisznia, lecteur de philosophie, co-fondateur de Citéphilo. Introduction à la sociologie d’Henri Lefebvre tente de synthétiser la pensée riche d’un auteur majeur qui a parcouru le vingtième siècle. Henri Lefebvre fut philosophe, sociologie, géographe, poète. Sa pensée, au carrefour des disciplines, peut paraître éparpillée. Il n’en est rien : elle soutenue par une méthodologie précise, celle du matérialisme dialectique. Face à la pente ardue qui mène à l’auteur, ce livre tente de donner une vue d’ensemble de l’oeuvre afin de faciliter la travail à celui ou celle qui souhaiterait entrer dans la demeure de Lefebvre.

sur inscription

rencontre avec un penseur médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du faubourg de Roubaix Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Adresse 205 bis rue du faubourg de Roubaix Lille Ville Lille lieuville médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille